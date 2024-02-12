Представители МВФ прибыли в Киев: о чем будут переговоры

"Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями властей Украины и другими партнерами", - говорится в заявлении.

По его словам, дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики властей Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины.

Команда МВФ также примет участие 13 февраля в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ. На этой встрече представителей власти Украины, партнеров по развитию и специалистов МВФ будут обсуждаться "приоритеты усиления способностей Украины и поддержка МВФ этой важной задачи".

После этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра поддерживаемой МВФ программы расширенного финансирования.

Программа МВФ

Напомним, Украина готовит план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. Это необходимо, чтобы получить деньги от Международного валютного фонда, если жизненно важная помощь США останется заблокированной.

Глава НБУ Андрей Пышный на прошлой неделе встретился главой МВФ с Кристиной Георгиевой и обсудил подготовку к февральской миссии для проведения третьего пересмотра программы EFF. Пышный сказал, что Украина прорабатывает разные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году около 5 млрд долларов. Однако транш на 900 млрд долларов в марте может оказаться под вопросом из-за невыполнения США своих обязательств.