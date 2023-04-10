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Представитель президента рассказала, сколько россиян въехали в Крым за время оккупации

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 08:57
Представитель президента рассказала, сколько россиян въехали в Крым за время оккупации Фото: постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

За время оккупации Крыма туда незаконно переместилось от 500 до 800 тысяч граждан России. После освобождения полуострова украинской армией все они будут выдворены.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева.

"Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность. Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как принудительное выдворение", - сказала она.

По ее словам, почти все граждане РФ, въехавшие в Крым за время оккупации, въехали незаконно и не обращались в украинские миграционные органы.

Ташева отметила, что согласно нормам международного права, коллективное выдворение является незаконным. "То есть мы должны выдать сто или двести тысяч индивидуальных решений. Этим должны заниматься украинские миграционные органы, которые возобновят работу после деоккупации. Понимаем, чтобы система работала быстро, таких центров должно быть создано очень много", - добавила представитель президента в Крыму.

Напомним, постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина сказала, что военный путь освобождения полуострова на данный момент остается приоритетным.

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