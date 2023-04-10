ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Представник президента розповіла, скільки росіян в'їхали до Криму під час окупації

Новость на русском →
Україна, Понеділок 10 квітня 2023 08:57
Представник президента розповіла, скільки росіян в'їхали до Криму під час окупації Фото: постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

За час окупації Криму незаконно перемістилося туди від 500 до 800 тисяч громадян Росії. Після звільнення півострова українською армією всі вони будуть видворені.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

"Ми радимо їм раніше їхати з окупованого Криму, поки вони мають таку можливість. Для тих, хто не послухає, в українському законодавстві є така процедура, як примусове видворення", - сказала вона.

За її словами, майже всі громадяни РФ, які в'їхали до Криму за час окупації, в'їхали незаконно і не зверталися до українських міграційних органів.

Ташева зазначила, що згідно з нормами міжнародного права, колективне видворення є незаконним. "Тобто ми маємо видати сто чи двісті тисяч індивідуальних рішень. Цим мають займатися українські міграційні органи, які відновлять роботу після деокупації. Розуміємо, щоб система працювала швидко, таких центрів має бути створено дуже багато", - додала представник президента у Криму.

Нагадаємо, постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна сказала, що військовий шлях звільнення півострова наразі залишається пріоритетним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Війна Росії проти України
NEWS
Українські воїни відбили близько 60 атак і знищили 4 ЗРК та 5 станцій РЕБ росіян, - Генштаб
Українські воїни відбили близько 60 атак і знищили 4 ЗРК та 5 станцій РЕБ росіян, - Генштаб
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені