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Представитель президента в Крыму назвала наиболее вероятный способ освобождения полуострова

Фото: постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Крым, скорее всего, будет освобожден военным путем. Деоккупация полуострова может произойти в короткие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева в эфире "Радио Свобода".

"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры. Но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем", - заявила Ташева.

После попыток России аннексировать еще четыре украинских области - Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую - стало понятно, что военный элемент возобновления контроля над Крымским полуостровом стал ключевым.

"Российская Федерация не хочет коммуницировать на тему политико-дипломатического урегулирования. Как не хотела коммуницировать до полномасштабного вторжения, так и после. Мы понимаем, что нам не с кем коммуницировать", - сказала Ташева.

Учитывая, что деоккупация полуострова может произойти в короткие сроки, нужно подготовить изменения в "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма", рассказала чиновница. Завершить эту работу планируют летом.

"Возможно, в июне-июле планируется заседание СНБО Украины, где будет принята обновленная "Стратегия деоккупации и реинтеграции", которая будет учитывать полномасштабное вторжение и понимание того, что деоккупация может произойти в более короткие сроки", - заявила Ташева.

Напомним, ранее заместителя руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига заявил, что не исключает переговоров с РФ по Крыму после того, как Силы обороны выйдут на административную границу с полуостровом.

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