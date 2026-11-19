На заседании Контактной группы по обороне Украины заместитель главы Пентагона по вопросам политики заявил, что США выступают против ударов вглубь России. По его словам, они не помогают завершить войну и не сдерживают российское наступление на фронте.

После этого Колби покинул заседание, не выслушав закрытый доклад министра обороны Украины Евгения Хмары. В ней, по данным источника, говорилось, что удары вглубь России имеют важное значение для протекания войны. Далее США на встрече представлял посол при НАТО Мэтью Витакер. По одной из версий, Колби торопился на самолет.

Заявление Колби удивило немецких, британских и других европейских чиновников, считающих удары вглубь России эффективными.

"В той комнате США были единственной страной, которая поддерживала российский нарратив, а не Украину и остальную коалицию", - рассказал изданию источник в Германии.

Собеседник также обратил внимание, что США сами наносят удары вглубь Ирана. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее назвал заявления Колби "глупыми", а министр обороны Британии Вес Стритинг заявил, что удары вглубь России ослабляют военную машину Путина.