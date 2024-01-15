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Представитель партии Путина контролировал "референдум" в Херсоне. Ему объявили подозрение

Архивное фото: Александр Сидякин (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Депутату Госдумы РФ Александру Сидякину сообщили о подозрении за участие в незаконном "референдуме" на оккупированной части Херсонской области. Он представляет партию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Служба безопасности собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Александра Сидякина, который способствует вооруженной агрессии России в Украине.

Чиновник является председателем центрального исполкома и заместителем секретаря генерального совета партии "Единая Россия" и таким образом входит в близкое окружение руководства страны-агрессора.

Чем он занимался

По заданию Кремля с 23 по 27 сентября 2022 года он находился в оккупированном в то время Херсоне. Там он лично координировал проведение псевдореферендума РФ по "присоединению" региона в состав России.

Возглавив так называемую "наблюдательную миссию", Сидякин пытался создать для международного сообщества видимость законности фейкового "референдума".

Фото: Александр Сидякин (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Для этого российский депутат раздавал многочисленные интервью и комментарии для кремлевских телеканалов и интернет-изданий, которые сфокусированы на западную аудиторию", - пишет СБУ.

Кроме того, для обеспечения "нужных" результатов псевдореферендума российский чиновник обходил оккупационные "избиркомы" и контролировал фальсификацию итогов "голосования".

Сидякину объявили подозрение

Экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против Украины. На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Сидякину о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Депутату Госдумы РФ грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно правоохранители в Херсонской области задержали "заместительницу избирательного комитета РФ", которая в 2022 году помогала оккупантам.

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