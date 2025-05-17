Представитель Орбана просил у США информацию для давления на оппозицию перед выборами, - Reuters

Как пишет издание, депутат Европейского парламента от правящей партии "Фидес" и уполномоченный Орбана по расследованию иностранного вмешательства обращался к чиновникам из США с просьбой предоставить информацию о деятельности партнеров Агентства США по международному развитию (USAID) в Венгрии.

В частности, представитель Орбана хотел получить данные об организациях и их работниках. Полученную информацию он хотел использовать для усиления давления на независимые СМИ и общественные организации, выступающие против Орбана. Издание отмечает, что американские чиновники, обеспокоенные возможным нарушением прав человека и свобод, отказались предоставлять эти данные.

По данным Reuters, Ласло заявил агентству, что некоторые организации в Венгрии, которые финансируются USAID, имеют "очень политический характер и значительное влияние на политическую жизнь Венгрии".

Также известно, что Госдеп США подтвердил встречу Ласло с официальными лицами, в частности с заместителем администратора USAID по вопросам управления и ресурсов Кеннетом Джексоном, заявив, что она была организована по просьбе венгерского чиновника.

Стоит заметить, что на днях правящая партия "Фидес" подала законопроект, который позволит государственному органу составлять список организаций, получающих иностранное финансирование, и ограничивать или даже закрывать их, если правительство решит, что они представляют угрозу для Венгрии и ее культуры.