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Представитель Британии в Совбезе ООН назвал потери РФ в Украине

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Вторник 01 августа 2023 04:18
Представитель Британии в Совбезе ООН назвал потери РФ в Украине Фото: в Совбезе ООН представитель Британии назвал потери РФ в войне против Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Политический координатор Постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли, выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, назвал потери России в войне против Украины. Они составили более 200 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Представитель Соединенного Королевства отметил, что Российская Федерация совершает неустанные нападения на гражданскую инфраструктуру, жилые дома, школы и больницы Украины. Он подчеркнул, что именно Россия является агрессором в этой войне, который посылает на смерть тысячи своих людей.

"По подсчетам, в Украине погибли или получили ранения более 200 тысяч российских военных. Россия терроризирует украинский народ и параллельно причиняет страдания собственному населению и миллионам во всем мире", - сказал Экерсли.

Он добавил, что у Украины не было другого выбора, кроме как воспользоваться своим правом на самозащиту по Уставу ООН: "Она ведет войну за национальное выживание и защищает право всех наций жить без страха перед агрессией".

Последние потери РФ в Украине

По состоянию на утро понедельника 31 июля, российские потери составили 490 оккупантов за сутки. По данным Генерального штаба ВСУ, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 246 190 военных.

За прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага.

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