Представлено нового в.о голови ДСНС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що територіальний підрозділ ДСНС Рівненської області був одним з найкращих в системі, Сергій Крук займав посаду керівника 7 років.

Міністр наголосив на необхідності найближчим часом провести засідання колегії ДСНС за основними напрямками реформування.

"Ми маємо на сьогодні мету, з якою я прийшов на посаду міністра, це - зменшення смертності від надзвичайних ситуацій. Цей показник дуже високий, однак я думаю, що в наших силах його скоротити. Для цього потрібні і нові підходи, і нове бачення, а також і нове фінансування для служби", - зазначив Монастирський.