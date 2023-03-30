Представился "племянником Кадырова". Россиянин убил судмедэксперта в Изюме

В Украине идентифицировали российского военнослужащего, во время оккупации Изюма застрелившего судмедэксперта за проукраинскую позицию. Оккупант представился "племянником Кадырова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Им оказался 26-летний уроженец Дагестана, командир боевой машины реактивного дивизиона воинской части 61 899 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ.

По данным следствия, 7 мая прошлого года российский военный пришел в патологоанатомическое отделение Центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме.

"В это время на своем рабочем месте находились работники, среди которых был 70-летний судебно-медицинский эксперт, который после тяжелой болезни потерял ногу и передвигался на протезе", - говорится в сообщении.

Оккупант представился, назвал себя "племянником Кадырова" и начал разговаривать с сотрудниками. Судмедэксперт сказал, что считает пребывание военных Российской Федерации на территории города Изюм незаконным и сказал: "Кто вас сюда звал?" Российский военнослужащий начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил в лицо эксперта, произвел четыре выстрела из автомата Калашникова в потолок.

Испугавшись, лаборантка выбежала на улицу. Оккупант приказал врачу-патологоанатому немедленно вернуть ее обратно. Мужчина пошел за ней. Когда российский военнослужащий и судмедэксперт остались в кабинете вдвоем, оккупант застрелил мужчину.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Как сообщалось, сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации города Изюм Харьковской области устроился на работу в местную оккупационную администрацию. Там он "выполнял обязанности" эколога.

Напомним, за время оккупации в Изюме Харьковской области убито, по меньшей мере, 1000 мирных граждан. Кроме того, около 80% инфраструктуры города разрушено, или существенно повреждено.