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Представника Росії не обрали віцепрезидентом ПАРЄ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Депутата Державної думи Росії Петра Толстого не обрали віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Його кандидатура набрала 79 голосів з 185.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Євгену Кравчук.

"Українофоб і глава російської делегації Петро Толстой не будуть віцепрезидентом ПАРЄ. Асамблея підтримала скаргу, ініційовану українською делегацією разом з латвійським колегою", - написала в Facebook Кравчук.

За її словами, Толстой набрав 79 голосів на підтримку своєї кандидатури. Проти неї проголосували 106 депутатів. Такий результат Кравчук назвала очікуваним, оскільки риторика російського політика несумісна з нормами і цінностями Ради Європи.

Нагадаємо, новим президентом ПАРЄ став представник від Нідерландів Тіні Кокс.

Відзначити, представник української делегації в ПАРЄ вперше став віцепрезидентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб. На цей пост обрали народного депутата Олексія Гончаренка.

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ПАРЄРосійська Федерація