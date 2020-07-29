На представництво президента в Криму здійснили кібератаку

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим повідомило цілеспрямовану кібератаку. Її здійснили хакерські угрупування, підконтрольні ФСБ РФ.

Про це заявили в прес-службі Представництва.

Зазначається, що атаку, направлену на отримання інформаці про діяльність представництва, знешкодили та усунули.

"Представництво і головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що за минулий тиждень на сайт Офісу президента здійснили кілька кібератак.

Нагадаємо, раніше Великобританія звинуватила Росію у кібератаках з метою викрадення даних про вакцину від коронавірусу.