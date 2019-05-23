У представництві ЄС заявили про необхідність негайної реформи СБУ

Службі безпеки України терміново потрібна інституційна реформа, яка б позбавила її виконання непритаманних функцій контррозвідки, контртероризму та захисту державної таємниці. Про це заявила заступник голови представництва Європейського союзу в Україні Анніка Вайдеманн, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, Служба безпеки повинна бути позбавлена нинішніх функцій у сфері економічної та організованої злочинності

"Відсутність реформ у СБУ перешкоджає укріпленню довіри до подальшої інтеграції України до західних країн. СБУ терміново потрібна інституційна реформа відповідно до основних та передових євроатлантичних методів і стандартів. Реформи мають відбуватись відповідно до нового закону "Про національну безпеку України", - заявила Вайдеманн.

Нагадаємо, голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінников заявляв, що остання версія концепції реформування СБУ не відповідає стандартам НАТО. За його словами, з кінця 2015 року міжнародна консультативна група за участю представництва НАТО надавала підтримку СБУ у розробці концепції реформування служби. Проте, процес реформування СБУ відступив на декілька кроків назад.

Також заступник голови Представництва НАТО в Україні Шерон Ірон заявляв, що Україні недоцільно відкладати реформування Служби безпеки, так як це може підірвати довіру її союзників.