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Представники США і Японії обговорили санкції проти Росії

Фото: представники США і Японії поговорили про санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів зустріч з генеральним секретарем Секретаріату нацбезпеки Японії Такео Акібою, на якій вони обговорили санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Салліван високо оцінив рішучу реакцію Японії на жорстоке і невиправдане вторгнення Росії в Україну, включаючи фінансові санкції, експортний контроль, а також гуманітарну і оборонну допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

Вони також домовилися продовжувати тісну співпрацю щодо міжнародної відповіді на російську агресію.

Генеральний секретар Акіба привітав майбутній візит президента США Джо Байдена в Токіо, зазначивши, що він стане сильним сигналом для регіону і за його межами, який буде свідчити про прихильність США Індо-Тихоокеанському регіону.

Салліван і Акіба погодилися, що зустріч між президентом і прем'єр-міністром Кісідою - це можливість підтвердити силу американо-японського Альянсу, зробити кроки щодо посилення стримування в регіоні і просунути спільне бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, Японія закликала Монголію приєднатися до санкцій проти Росії.

Ми також писали про те, що Японія хоче засекретити керівні принципи оборони через війну в Україні та Тайвань.

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