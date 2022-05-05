RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Представники оборонних відомств США та України обговорили хід війни

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (фото facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Артур Родивилов

Згідно із заявою офіційного представника Комітету начальників штабів полковника Девіда Батлера, голова штабів ЗС США генерал Марк Міллі обговорив з головнокомандувачем збройними силами України генералом Валерієм Залужним хід війни. Сторони дали оцінки поточної ситуації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Міллі запевнив українську сторону "у непохитній підтримці суверенітету України та її територіальної цілісності".

"Україна є ключовим партнером НАТО і твердо прихильна національному суверенітету і демократичним принципам", - вказав Батлер.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі 30 квітня. Говорили про постачання озброєння і техніки для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон