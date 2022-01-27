Представники Дніпровської міськради обговорили з експертами ЄІБ та МІУ модернізацію транспорту

27 січня у Дніпровській міській раді відбулася робоча зустріч керівництва департаменту транспорту та транспортної інфраструктури, департаменту економіки, фінансів та міського бюджету, профільних комунальних підприємств із представниками Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), а також Міністерства інфраструктури України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

Представники міськради звітували про виконання поточних спільних проєктів із Європейським інвестиційним банком та обговорили майбутні шляхи співпраці.

Зокрема, говорили про кредитування масштабного проекту модернізації транспортної інфраструктури міста.

"Ми показали представникам Європейського інвестиційного банку власне бачення проекту модернізації транспортної інфраструктури. Чекаємо від них пропозиції щодо умов кредитування: обсяг кредиту, строки та відсотки за ним. Це звичайна практика, коли під масштабний проєкт муніципалітет залучує кредитні кошти", - зазначив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев.

У свою чергу Європейський інвестиційний банк проведе фінансовий аналіз, аби запропонувати Дніпровській міській раді умови кредиту.

"Ми впевнені, що запропонуємо найвигідніші умови для вашого міста", - запевнив старший кредитний спеціаліст Європейського інвестиційного банку Ерве Генассія.