Представник ПАР закликав не панікувати через зараження дітей штамом "Омікрон"

Збільшення кількості госпіталізацій серед дітей під час четвертої хвилі інфекцій COVID-19 в Південній Африці, викликаної варіантом "Омікрона", повинно викликати пильність, але не паніку. Хвороба у дітей протікає в легкій формі, заявив представник охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Велика кількість дітей, що надійшли з COVID-19 минулого місяця в Цвані, столичному районі, який включає столицю Преторію, викликало побоювання, що штам "Омікрон" може становити більший ризик для маленьких дітей, ніж інші варіанти коронавірусу.

Вчені ще не підтвердили будь-який зв'язок і попередили, що можуть мати місце інші фактори.

Нцакісі Малулеке, фахівець з охорони здоров'я в провінції Гаутенг, яка включає Цване і найбільше місто Йоганнесбург, сказав, що з 1511 COVID-інфікованих пацієнтів в лікарнях провінції 113 були молодше 9 років, що більше, ніж під час попередніх хвиль.

"Нас втішають повідомлення лікарів про те, що у дітей хвороба легка", - сказала вона, додавши, що представники охорони здоров'я і вчені вивчають причини збільшення госпіталізацій в більш молодому віці і сподіваються внести більше ясності в наступні два тижні.

Оскільки лише невеликий відсоток позитивних тестів на COVID-19 в Південній Африці відправляється на геномне секвенування, офіційні особи поки не знають, якими варіантами були інфіковані діти, госпіталізовані в лікарню.