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Представитель ЮАР призвал не паниковать из-за заражения детей штаммом "Омикрон"

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Украина, Суббота 04 декабря 2021 13:58
Представитель ЮАР призвал не паниковать из-за заражения детей штаммом "Омикрон" Фото: Штамм "Омикрон" заражает больше детей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Увеличение количества госпитализаций среди детей во время четвертой волны инфекций COVID-19 в Южной Африке, вызванной вариантом "Омикрона", должно вызвать бдительность, но не панику. Болезнь у детей протекает в легкой форме, заявил представитель здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Большое количество детей, поступивших с COVID-19 в прошлом месяце в Цване, столичном районе, который включает столицу Преторию, вызвало опасения, что штамм "Омикрон" может представлять больший риск для маленьких детей, чем другие варианты коронавируса.

Ученые еще не подтвердили какую-либо связь и предупредили, что могут иметь место другие факторы.

Нцакиси Малулеке, специалист по общественному здравоохранению в провинции Гаутенг, которая включает Цване и крупнейший город Йоханнесбург, сказал, что из 1511 COVID-инфицированных пациентов в больницах провинции 113 были моложе 9 лет, что больше, чем во время предыдущих волн.

"Нас утешают сообщения врачей о том, что у детей болезнь легкая", - сказала она, добавив, что представители здравоохранения и ученые изучают причины увеличения госпитализаций в более молодом возрасте и надеются внести больше ясности в следующие две недели.

Поскольку лишь небольшой процент положительных тестов на COVID-19 в Южной Африке отправляется на геномное секвенирование, официальные лица пока не знают, какими вариантами были инфицированы дети, госпитализированные в больницу.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон", вызывающий COVID-19, вероятно, приобрел по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду. По данным исследователей, простудный вирус присутствует в тех же инфицированных клетках.

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