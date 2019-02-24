Представник України на Євробаченні-2019 офіційно не затверджений, - НСТУ

Остаточне рішення щодо представника України на Євробаченні ухвалить Суспільне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ), которая является заказчиком национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019", еще не решила, будет ли подписывать договор с нынешним отобранным участником. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщила член правления НСТУ Александра Кольцова в комментарии "Громадському".

В частности, как отметила Кольцова, общественный вещатель еще должен принять окончательное решение и утвердить певицу MARUV как представителя на международном конкурсе от Украины на Евровидении. Так, у НСТУ есть 48 часов, чтобы подписать договор. Сама MARUV должна ответить на некоторые вопросы относительно условий договора в течение 24 часов.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Суспильне, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, или исполнитель, который имеет концертную деятельность в России, может представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", - сказала Кольцова.

На своей странице в Facebook она написала, что решение НСТУ относительно участия MARUV в Евровидении, которое в мае состоится в Израиле - в Тель-Авиве - НСТУ примет вскоре.

Напомним, в сентябре 2018 года Израильская государственная корпорация телерадиовещания ("Кан") и Европейский вещательный союз официально заявили, что вокальный конкурс "Евровидение-2019" состоится в Тель-Авиве.