Представник Трампа 6 лютого відвідає КНДР для підготовки другого саміту

Стівен Біган обговорить з колегою Кім Хок Чолем досягнення подальшого прогресу у виконанні зобов'язань КНДР
Пхеньян (Северная Корея) для переговоров по подготовке второго саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына 6 февраля посетит высокопоставленный представитель администрации президента Соединенных Штатов Стивен Биган. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
Отмечается, что в Пхеньяне Биган встретится со своим коллегой Ким Хок Чолем.
В ходе переговоров стороны намерены кроме подготовки второго саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына обсудить пути достижения дальнейшего прогресса по выполнению КНДР обязательств, достигнутых в ходе первого саммита в Сингапуре.
В Госдепартаменте США уточнили, что среди обязательств "полная денуклеаризация, трансформация отношений между США и КНДР и установление прочного мира на Корейском полуострове".
Напомним,, ранее предстоящую встречу лидеров Соединенных Штатов Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына обсудили высокопоставленные чиновники Южной Кореи и США.