ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликала негайно звільнити Протасевича

Новость на русском →
Білорусь, П'ятниця 28 травня 2021 03:08
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликала негайно звільнити Протасевича Фото: В ОБСЄ називають затримання Протасевича грубим порушенням (twitter.com/OSCE_RFoM)
Автор: Даша Харченко

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро закликала владу Білорусі негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича. Його затримали 23 травня в Мінську.

Відповідна заява опублікована в Twitter представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Вона заявила, що затримання Протасевича є грубим порушенням зобов'язань ОБСЄ щодо свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ.

"Влада Білорусі негайно і беззастережно має звільнити редактора Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича", - йдеться в повідомленні.

Тільки увечері в четвер, 27 травня, до затриманого у Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича пустили адвоката Інесу Аленську. Водночас вона не може повідомити в якому статусі перебуває її підзахисний.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли Протасевич та Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича та його супутницю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Роман Протасевич ОБСЄ
NEWS
Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба
Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба
DAILY
Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку