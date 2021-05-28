Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликала негайно звільнити Протасевича

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро закликала владу Білорусі негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича. Його затримали 23 травня в Мінську.

Вона заявила, що затримання Протасевича є грубим порушенням зобов'язань ОБСЄ щодо свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ.

Тільки увечері в четвер, 27 травня, до затриманого у Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича пустили адвоката Інесу Аленську. Водночас вона не може повідомити в якому статусі перебуває її підзахисний.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли Протасевич та Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича та його супутницю.