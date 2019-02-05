Представник Кабміну у Раді прокоментував рішення адмінсуду щодо Супрун

У Кабміні та МОЗ вивчать, чи можна оскаржити рішення суду

В Кабинете министров должны изучить решение суда об отстранении Уляны Супрун с должности и.о. министра по вопросам здравоохранения для понимания юридических последствий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Кабмине и Минздраве изучат, можно ли обжаловать решение административного суда.

"Насколько я понимаю, сейчас юридическое управление и Минздрав должны получить этот документ. После этого мы поймем, какие юридические действия дальше будет делать Кабинет министров и Министерство здравоохранения. Пока мы видели в СМИ, что есть такое решение. Мы не видели на руках документа. Не готов говорить о юридических последствиях: можно ли обжаловать или нельзя", - сообщил Денисенко.

Нардеп отметил, что к Супрун не было претензий как к исполняющему обязанности министра здравоохранения.

"Это была безусловная направленная ​​кампания против нее. Эта кампания связана с теми огромными средствами, которые выделяет государство на медицинскую отрасль. Правительство будет делать все зависящее для того, чтобы медицинская реформа продолжалась. Я думаю, что будет идти борьба за то, чтобы Уляна Супрун осталась в своем кресле", - отметил парламентарий.

По словам Денисенко, Супрун не могут упрекнуть никаким коррупционным скандалом.

"Борется ли Супрун с кражами? Борется. Можем ли мы сказать, что впервые за 25 лет государство на 100% обеспечено вакцинами? Да, можем. На самом деле никто из ее противников не может упрекнуть Супрун ни в одном коррупционном скандале - это тоже абсолютная правда", - добавил он.

Напомним, Окружной админсуд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Так, суд отстранил Супрун по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука к премьеру Владимиру Гройсману о подписании распоряжения о временном возложении на Супрун выполнения обязанностей министра здравоохранения.

Как писало РБК-Украина, министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения обязательно будет обсуждено между членами правительства.

Добавим, в октябре прошлого года комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление об обращении к Кабмину об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.