Представник Донецька в ТКГ не бачить прогресу в мінських переговорах

Представник Донецька в ТКГ Денис Казанський ніякого прогресу в реалізації мінських угод не бачить. За його словами, під час переговорів бойовики постійно вимагають внести в український закон про особливий статус "якісь божевільні поправки", які не сприймаються Україною.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори і "особливий статус": що відбувається у переговорах по Донбасу".

Крім того, Казанський каже, що бойовики не збираються виконувати ряд фундаментальних умов, прописаних у документі. Але, наприклад, хочуть прибрати з преамбули згадку про вимушених переселенців.

"Їх взагалі дуже бісить тема з переселенцями, людьми, яких вони фактично вигнали з Донбасу. З'явившись в ТКГ, ми зламали їх звичну схему. В цілому, агресивні заяви з боку Росії пов'язані з тим, що вони усвідомлюють своє безсилля, що Україна їх переграє, що ми не порушуємо Мінськ", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, Рада восени може змінити закон про "особливий статус" Донбасу.

Зазначимо, на початку липня ТКГ не змогла узгодити навіть преамбулу закону про особливий статус Донбасу.