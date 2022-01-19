Голова оборонного комітету Бундестагу підтримала надання Україні зброї

"Треба подумати про постачання оборонної зброї в Україну", - наголосила вона.

За словами голови оборонного комітету Бундестагу, хоч в коаліційній угоді є домовлення про заборону постачання зброї у кризові регіони, слід зробити виключення.

"Ми домовилися в нашій коаліційній угоді, що жодна зброя не повинна доставлятися в кризові регіони. З огляду на поточну ситуацію та вплив на наш континент, нам слід зробити це на конкретних умовах, переглянути нашу позицію", - уточнила вона.

Разом з тим Штрак-Ціммерман розкритикувала президента РФ Владіміра Путіна, заявивши, що він "живе минулим - і хоче туди повернутися"

"Певним чином він мріє про Радянський Союз 2.0", - додала голова оборонного комітету Бундестагу.

Нагадаємо, нещодавно Німецький уряд відмовився постачати зброю Україні. Своєю чергою посол України у ФРН Андрій Мельник продовжує наполягати на поставках, називаючи конкретні види озброєнь.

Крім цього, Міноборони Німеччини спростувало інформацію про те, що німецький повітряний простір закрито для літаків, які постачають зброю до України.