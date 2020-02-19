Голова КОДА обговорив з ДТЕК модернізацію енергомережі області

Фото: під час зустрічі керівництва КОДА та ДТЕК (koda.gov.ua)

Влада розглядає ДТЕК, як одного з найважливіших інвесторів в області

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов провів зустріч з генеральним директором холдингу ДТЕК Максимом Тімченко і генеральним директором "ДТЕК Мережі" Іваном Гелюхом, оскільки обласна влада розглядає ДТЕК, як одного з найважливіших інвесторів в області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КОДА.

"Економічний підйом будь-якого регіону, або держави завжди пов'язаний з якістю доріг і електричних мереж, тому Київщина очікує, що ДТЕК як найбільший оператор системи розподілу електроенергії стане одним з ключових інвесторів", - зазначив голова КОДА.

На зустрічі учасники розглянули енергетичні проблеми, що є на Київщині. Крім того, торкнулися відключень світла у Борисполі, Вишгороді та інших містах області, які мали місце.

Також були узгоджені заходи, які будуть вживати в подібних випадках надалі для оперативного реагування на аварії. Вже у 2020 році ДТЕК відкриє в регіоні до чотирьох сервісних центрів, що будуть займатися комплексним обслуговування клієнтів, в тому числі – підключенням до електромереж, перший - у місті Ірпінь.

"ДТЕК завжди у свої діяльності дотримується принципів партнерства заради спільної цілі. Ми переконані, що суспільство, держава та бізнес мають діяти разом для досягнення найкращих результатів. Такі великі проєкти, як модернізація елетромереж та створення клієнтського сервісу завжди довгострокові й потребують значних інвестицій. Але саме вони наближають Україну до сучасного європейського рівня послуг", - зазначив Максим Тімченко.

У свою чергу, генеральний директор "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх відзначив важливість впровадження технологій "розумних" мереж Smart Grid у Київській області.

"Цифрові технології дозволять значно оперативніше виявляти та усувати аварії. У 2019 році ДТЕК вже відцифрував мережу у 5 найбільших районах області – Бориспільському, Броварському, Вишгородському, Ірпінському та Києво-Святошинському районах. Повністю система запрацює в регіоні у 2021 році", - зазначив Гелюх.

Від обласної влади представники бізнесу очікують відкритості та прозорих рішень, пришвидшення оформлення дозволів на землю для встановлення трансформаторів, налагодження стосунків з місцевими органами влади й вирішення інших організаційних питань, що стосуються розвитку інфраструктури електричних мереж.

Також учасники зустрічі обговорили необхідність реформи системи тарифоутворення для збільшення інвестицій у реконструкцію електромереж і поліпшення якості електропостачання для мешканців області.

Як повідомляє прес-служба, Олексій Чернишов домовився з керівниками ДТЕК про створення робочої групи, роботу якої він триматиме на особистому контролі. Основним її завданням буде спільна робота в напрямку модернізації електромереж і оперативне розв'язання питань з постачання електроенергії в регіоні.