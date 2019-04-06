Голова Херсонської ОДА написав заяву про звільнення

Народний депутат Олександр Співаковський повідомив, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, якого пов’язують із справою вбивства активістки Катерини Гандзюк, написав заяву про звільнення на ім’я президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Співаковського у Facebook.

"Прошу звільнити мене з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації за власним бажанням", - йдеться у заяві Гордєєва.

У той же час Співаковський повідомив, що наступним кроком для Гордєєва може стати перевірка на поліграфі.

"Наступний крок це поліграф. Остаточне рішення за Президентом України", - написав Співаковський.

Фото: заява Гордєєва (facebook.com/spivakovsky.alexander)

Раніше РБК-Україна повідомляло, за інформацією журналістів "Слідства.Інфо" в офіційному розслідуванні за незаконну вирубку та підпали лісів в Олешківському районі Херсонської області фігурує заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук. Додамо, раніше Євген Рищук повідомив, що тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків за власною заявою і збирається дати свідчення СБУ.