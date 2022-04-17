ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голова Європейської комісії закликала ЄС до швидких поставок зброї в Україну

Новость на русском →
Брюссель, Неділя 17 квітня 2022 04:56
Голова Європейської комісії закликала ЄС до швидких поставок зброї в Україну Урсула фон дер Ляйен (Фото: euractiv.sk)
Автор: Константин Широкун

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен звернулася до країн ЄС із закликом оперативно доставити зброю Україні. Вона переконана, що тільки в такому випадку Україна зможе вижити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Я не роблю відмінностей між важким і легким озброєнням. Україна повинна отримати те, що їй потрібно для захисту своїх територій", - заявила глава Єврокомісії.

Голова Єврокомісії підготувала громадян Європи до тривалого військового конфлікту, заявивши, що в гіршому випадку війна може тривати місяці, а то й роки. Також Фон дер Ляйен у своєму виступі захищала уряд Німеччини від звинувачень у тому, що він уповільнює санкції.

За її словами, Німеччина багато років підтримувала Україну і схвалила всі п'ять запропонованих нами санкційних пакетів протягом 48 годин. ЄС ніколи не діяв так згуртовано, рішуче та енергійно, як зараз.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еврокомиссия
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв