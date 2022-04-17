Голова Європейської комісії закликала ЄС до швидких поставок зброї в Україну

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен звернулася до країн ЄС із закликом оперативно доставити зброю Україні. Вона переконана, що тільки в такому випадку Україна зможе вижити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Я не роблю відмінностей між важким і легким озброєнням. Україна повинна отримати те, що їй потрібно для захисту своїх територій", - заявила глава Єврокомісії.

Голова Єврокомісії підготувала громадян Європи до тривалого військового конфлікту, заявивши, що в гіршому випадку війна може тривати місяці, а то й роки. Також Фон дер Ляйен у своєму виступі захищала уряд Німеччини від звинувачень у тому, що він уповільнює санкції.

За її словами, Німеччина багато років підтримувала Україну і схвалила всі п'ять запропонованих нами санкційних пакетів протягом 48 годин. ЄС ніколи не діяв так згуртовано, рішуче та енергійно, як зараз.