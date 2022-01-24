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Підприємство дніпровського депутата "СН" стане найбільшим отримувачем пільгового газу у лютому

Автор: Наталія Гурковська

Компанія "Агро-Овен" депутата Дніпропетровської обласної ради від "Слуги народу" Віктора Заворотнія стала найбільшим одержувачем соціального газу за пільговою ціною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на перелік із 256 компаній, яких Міністерство аграрної політики допустило до лютневого аукціону.

Агрокомпанія депутата президентської фракції отримає 1,7 млн м3 газу. Ринкова ціна цього обсягу становить близько 55 млн грн. Пільгу надано депутату для виробництва м'яса птиці.

Усього на лютий потреба всіх 256 компаній у пільговому газі становить 15,69 млн м3. Понад 10% цього обсягу відійде птахофабрикам члена фракції "Слуги народу" в Дніпропетровській обласній раді.

Також до переліку пільговиків увійшли підприємства мережі АЗС ОККО (компанія "Хлібпром") Віталія Антонова та мережі АЗС WOG ("Клуб Сиру" та "Дубномолоко") депутата Степана Івахіва ("За Майбутне").

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики більш ніж у 2,5 рази збільшило список агрокомпаній та агрохолдингів, які у лютому претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами.

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