Підприємці на Прикарпатті заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт

Акція розпочалася близько 10:00, її учасники рухаються по пішохідному переході на в’їзд до "Буковелю".

Як зазначила представниця "SaveФОП - Прикарпаття" Людмила Климчук, в акції беруть участь представники середнього бізнесу з Івано-Франківська, Калуша, Долини та Коломиї.

Підприємці виступають з такими питаннями та вимогами:

1. Чому після закриття малого бізнесу на карантин ситуація не покращилась, а погіршилась?

2. Чому на запитання скільки буде тривати карантин, ніхто не може дати відповіді?

3. Чому працювати заборонили, а податки і оренду не скасували, ціни на комунальні послуги підвищили, короновірус розповсюджується, а лікування платне?

4. Згідно висновків Міністерства охорони здоров’я, новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту “Буковель”. Про це на форумі “Україна 30. Інфраструктура” сказав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Звідси випливає логічний висновок - якщо джерелом розповсюдження вірусу є курорт “Буковель”, то потрібно терміново його закрити, щоб перервати ланцюг розповсюдження вірусу.

5. Підприємці вимагають рівні умови ведення бізнесу: