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Пропозиції щодо підвищення податків на видобуток газу відлякує міжнародних інвесторів, - Dixi Group

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 14:02
Пропозиції щодо підвищення податків на видобуток газу відлякує міжнародних інвесторів, - Dixi Group Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ухвалення законопроекту про збільшення ренти на видобуток газу призведе до зниження обсягів буріння свердловин, освоєння нових родовищ та до відходу іноземних інвесторів з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз законопроектів №7038 та №7038-1 від Dixi Group.

"Це призведе до зменшення інвестиційного ресурсу компаній (потенційне скорочення обсягів буріння та освоєння нових родовищ), і ймовірно смотивує їх до приховання реальних обсягів товарного газу, створивши таким чином корупційні ризики. Також, загалом така непослідовна політика робить ефект відлякування інвесторів, у тому числі міжнародних", - йдеться у ньому.

Dixi Group додала, що законопроекти №7038 та №7038-1 не узгоджуються з положеннями Національної економічної стратегії на період до 2030 року, що передбачає стимулювання видобутку через перегляд та оптимізацію оподаткування галузі.

Також наголошується, що збільшення ренти на видобуток газу вкрай негативно позначиться на державному газовидобувному секторі, що становить близько 75% всього видобутку в Україні.

"У такому разі їм буде важче конкурувати з приватними компаніями та витримати фіксовані ціни на газ для потреб населення та теплопостачальників", - наголосили в Dixi Group.

Крім того, в аналізі вказується, що запропонований законопроектами механізм визначення ціни реалізації газу, від якої залежатиме розмір ренти, має бути переглянутий, оскільки він не відображає реальної ситуації на ринку.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

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