Мені пропонували громадянство Нідерландів в обмін на свідчення, - Цемах

Колишній бойовик "ДНР" і підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах заявив, що Нідерланди пропонували йому громадянство та участь у програмі захисту свідків у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, під час перебування в СІЗО у Києві його кілька разів допитували російськомовні слідчі з Нідерландів та Австралії. Колишній бойовик повідомив, що вони запропонували йому захист у разі дачі свідчень.

"Вони пропонували програму захисту свідків, пропонували громадянство і будиночок в Голландії...", - стверджує Цемах.

Також Цемах додав, що відмовився від пропозиції "з-за свого патріотизму".

У той же час вона підтвердив, що під час операції з його затримання у Сніговому українські силовики були обстріляні з міномета.

"З тієї сторони здійснили мінометний обстріл. Сказали, що будуть кидати п'ять хв. Мене почали везти в колясці, вони чомусь кинули шосту. Я кажу, напевно, відразу прикопайте", - заявив Цемах.

При цьому він заявив, що не вважає себе терористом, а навпаки - жертвою терору з боку України і думає судитися з нею в міжнародних судах.

Нагадаємо, у вересні слідчі Нідерландів перекваліфікувало статус Володимира Цемаха, який був свідком у справі про катастрофу MH17, в підозрюваного. Проте українська сторона все одно передала Росії в рамках великого обміну полоненими.