Пропоновані норми "антитютюнового" законопроекту не мають економічної логіки, - економіст

"У цьому законопроекті немає пояснення, чому пачки сигарет повинні мати лише прямі кути і не можуть мати округлені. І якщо зараз частина виробників виробляє пакування саме з округленими кутами, то вони мають повністю переобладнувати виробництво для того, щоб це задовольняло уявлення так званих борців з тютюнопалінням про те, як це має регулюватись. Кумедною є також історія щодо норми про те, що на вітрину не повинні викладатися самі види тютюнових виробів, які є в продажу. А замість цього на вітрині має бути папірець, на якому буде написано, які види цих товарів є в наявності. Це настільки безглуздо, що начебто і не повинно бути предметом для обговорення, однак ці норми намагаються доволі активно впроваджувати", - заявив Кушнірук.

Причиною для такої низької якості законопроекту №4358, на думку експерта, є те, що авторка цієї ініціативи Лада Булах та представники ГО "Життя", до якої вона відноситься, не мають профільної економічної чи юридичної освіти.

"Якщо брати громадську організацію "Життя", що займається боротьбою з тютюнопалінням, то вона складається з людей, які навчались піару. При цьому серед них немає ані економістів, ані юристів, ані людей, які розбираються у сфері виробництва тютюнової продукції. Відповідно, навіть ті ідеї, які, можливо, і мали б сенс, вони не можуть виписати коректно і правильно, щоб врегулювати існуючу проблему. Оскільки люди вчились на піарі і не мають професійних знань для внесення відповідних законодавчих ініціатив. Відповідно, їхні пропозиції не відповідають тому регулюванню, яке вже існує у Євросоюзі та запроваджене 40-ю Директивою ЄС. Натомість вони виписали якісь свої норми, пояснити економічну логіку яких неможливо", - додав Кушнірук.

Окрім цього, аналітик заявив, що прийняття цього законопроекту призведе до збільшення рівня контрабанди тютюновою продукцією.

"На жаль, згубної звички тютюнопаління не можна позбутися так швидко. Від того, що просто підніметься вартість сигарет і буде введено безліч не дуже розумних обмежень зовсім не означає, що люди перестануть курити. Це лише означає, що вони будуть намагатися придбати ці цигарки в тіньовому обігу. Вже зараз десь до 10% продукції, яка є на внутрішньому ринку, це продукції в нелегальному обігу. При чому, за моїми оцінками, вона буде лише зростати. Потрібно розуміти, що така проблема існує і в найбільш розвинутих країнах Євросоюзу зі значно більшим рівнем доходу. В Україні рівень доходів значно менший, особливо в малих населених пунктах, селах. Тому вони будуть намагатись або крутити сигарети з сировини незрозумілого походження, або будуть готові купувати дешеві нелегальні сигарети", - резюмував Кушнірук.