Названо причини невідповідності "антитютюнового" законопроекту 4358 директиві ЄС

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Сьогодні, 5 лютого, парламент повинен розглянути в першому читанні законопроект про обмеження обігу тютюнових виробів авторства депутата "Слуги народу" Лади Булах. Представники бізнесу відзначають, що закон виходить за рамки європейських директив і збільшить зростання обороту контрабандних і контрафактних тютюнових виробів у країні.

Про це йдеться в статті "Антитютюновий хайп vs імплементація європейських норм. Яким шляхом піде Верховна Рада" на сайті "ДС".

"Представники бізнесу відзначають: їм обіцяли, що на базі комітету створять законопроект, який імплементує норми Директиви Європарламенту по виробництву і продажу тютюну і супутніх товарів від 2014 року. Але депутати пішли іншим шляхом і заявили ринку про реєстрацію законопроекту № 4358", - йдеться в статті.

Своє. чергою, в заяві ЄВА зазначається, що створена для розробки цієї версії документа робоча група не лише не проводила консультацій і дискусій з професійним співтовариством, але і не потрудилася виправити недоліки попередніх версій.

Також видання зазначає, що перша дивина проекту Булах - норма про те, що тютюнові вироби можна продавати тільки особам, що досягли 21 року. Адже в Україні повноліття настає в 18 років.

"Складно зрозуміти логіку автора, як і уявити картину, що людина може купувати алкоголь, служити в армії, голосувати на виборах і бути обраним, вступати в шлюб, розпоряджатися майном, а пачку сигарет купити не може", - підкреслює автор матеріалу.

З приводу продажу тютюнових виробів у законопроекті є ще одне нововведення: автори пропонують повністю заборонити всю видиму викладку тютюнових виробів.

"Тобто покупець не зможе побачити асортимент тютюнової продукції в кіоску чи на касі в магазині - йому дадуть листочок з назвами товарів. Автори законопроекту стверджують, що це допоможе скоротити число курців. Але на думку експертів, заборона на викладку призведе до стрімкого скорочення офіційних точок продажу. Для курців це може означати масовий перехід від офіційних точок до нелегальних", - йдеться в статті.

Суперечить директиві й пропозиція депутатів заборонити не тільки продаж, але і виробництво сигарет у пачках з закругленими краями.

В ЄС дозволено продавати й виробляти такі пачки за умови, що текст попередження про шкоду куріння і наслідки для здоров'я за площею буде не меншим, ніж на пачках з прямокутними краями.

"Претензії до законопроекту № 4358 можна звести до трьох пунктів: норми ніяк логічно не виправдані; законопроект суперечить директиві ЄС; у разі його прийняття суттєво зросте нелегальний ринок тютюнових виробів", - резюмують журналісти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна також писало, що не так з цим документом і чому час провести пряму імплементацію директиви ЄС.