Переддефолтний рівень: агентство S&P знизило рейтинг Росії

"Зниження рейтингів Росії слідує за введенням заходів, які, як ми вважаємо, можуть істотно збільшити ризик дефолту", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають аналітики агентства, війна з Україною призвела до санкцій проти Росії з боку Заходу, в тому числі, щодо валютних резервів Банку Росії. Це робить істотну частину резервів недоступною, що негативно позначиться на здатності ЦБ РФ служити кредитором останньої інстанції, а також підриває те, що до недавнього часу було основою кредитоспроможності Росії - її чисту валютну позицію.

"Щоб стримати підвищення валютних курсів і волатильність фінансових ринків, а також захистити залишилися валютні буфери, влада Росії, серед інших кроків, ввела заходи контролю за рухом капіталу, які, як ми розуміємо, можуть обмежити своєчасне отримання власниками російських держпаперів - нерезидентами відсотків за боргом, а також виплати основної суми боргу", - відзначають в S&P.

Рейтинги Росії залишаються на перегляді з негативним прогнозом. "Приміщення рейтингів на перегляд з негативним прогнозом означає, що ми можемо знову погіршити їх протягом наступних кількох тижнів", - йдеться в повідомленні.