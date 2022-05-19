Зрадники зрозуміли, що Енергодар буде звільнено, і починають "зливатися", - мер

За словами градоначальника, в Енергодарі загарбники стикаються зі складнощами щодо набору бажаючих з ними співпрацювати, і нових з'являється все менше.

"Бо в рядах т.зв. "народної адміністрації" Енергодара, а по факту - звичайних колаборантів, все частіше спостерігається "разброд и шатание". Виявилося, що будувати в Енергодарі "русский мир" на голому ентузіазмі, за одну тільки ідею, готові не всі. А золоті гори, які обіцяв їм Шевчик, на ділі навіть не дотягнули до середньої за українськими мірками зарплати. Та і ту платять не всім. А за що платити зрадникам зарплату, якщо завдання окупантів за 2 місяці в Енергодарі практично не виконані", - пише Орлов.

Так, Запорізька атомна електростанція як працювала, так і працює в українському сегменті енергетики, і її працівники отримують зарплату в гривні. Відповідно у місті ходить українська національна валюта і витіснити її "буде дуже важко".

"Всі бюджетні процеси відбуваються згідно з чинним українським законодавством. Це означає, що у колаборантів немає навіть шансу запустити туди руки. А свого бюджету немає, бо чим його наповнювати?Та не так це і цікаво, як наповнювати свої кишені.Приходиться для цього імпровізувати, займаючись рейдерством і грабунками підприємців", - пише він.

Орлов зазначив, що колаборанти зараз починають "зливатися під різними приводами": хвороба, картоплю треба садити в селі тощо.

"Тепер вони хочуть бути подалі від корабля, який іде на дно. На фоні подій, що відбуваються за межами Енергодара, коли ЗСУ вже готуються до контрнаступу, це не дивно і прогнозовано. Навіть зрадники зрозуміли, що Енергодар буде звільнено. Ті, хто не встиг замазатися сильно, тепер розповідають, що їх оббрехали. Хто вліз по саме горло, вже шукає собі нерухомість в Криму та Донецьку. Які теж рано чи пізно теж будуть українськими", - розповів мер Енергодара

Він також описав основні "досягнення" окупаційної "влади":

парад побєдобєсія і три десятки однакових відео для звіту перед Москвою,

підставні жителі міста, яких використовували пропагандисти у своїх цілях,

відправлені в окупований Крим огірки з редискою,

перефарбовані пам'ятники і стела при в'їзді в місто і побілені "поребрики",

масово закриті аптеки, спеціально ліквідували для перекупників, тепер продають ліки з накруткою в 3-4 рази від вартості,

торгівля на землі та з багажників машин,

відсутність цілого ряду соціальних програм, які зараз фізично недоступні через окупацію,

обмеження допуску в місто гуманітарних вантажів

віджаті авто і бізнеси,

залякування, побиття й утримання містян у підвалах.

"За приблизними оцінками зараз окупанти тримають у заручниках близько 50 жителів Енергодара",- йдеться в публікації.