В результате столкновения двух пассажирских поездов возле главного вокзала Праги пострадали 15 граждан Украины. По предварительным данным, они получили легкие травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины журналистам и Aktuálně.cz .

По информации Посольства Украины в Чехии, среди пострадавших в железнодорожной аварии - 15 украинцев.

"Обращений на горячую линию учреждения по состоянию на данный момент не поступало. Посольство Украины в Чехии продолжает осуществлять мониторинг ситуации", - сообщили в МИД.

При этом чешское издание Aktuálně.cz со ссылкой на местные службы сообщает о 46 пострадавших в общей сложности, четверо из которых получили тяжелые травмы. Среди тяжелораненых - оба машиниста. Данных о тяжелых травмах у украинцев МИД не приводит.

Что известно о столкновении

Авария произошла около 07:00 по местному времени на мосту над улицей Сейфертовой возле главного железнодорожного вокзала Праги.

Поезда столкнулись лоб в лоб, но двигались на небольшой скорости. По словам представителя пражских пожарных Мирослава Ржезача, столкновение не привело к масштабным разрушениям.

Министр транспорта Чехии Иван Беднарик заявил, что, по предварительным данным, один из поездов проехал запрещающий сигнал светофора.

Система безопасности активировала экстренную остановку поездов, однако полностью избежать столкновения не удалось. Оно произошло во время торможения.

При этом министр подчеркнул, что пока рано определять, была ли причиной техническая неисправность или человеческий фактор. Обстоятельства аварии выясняют полиция и железнодорожные инспекторы.