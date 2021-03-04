RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Святкувати 8 березня цього року мають намір майже 70% українців

Автор: Олександр Білоус

У 2021 році святкувати Міжнародний жіночий день намір 68% українців. За останні дев'ять років поступово зменшується кількість тих, хто святкує 8 березня.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, більш значущим цей день є для жителів Півдня і Сходу, і тих, хто перебуває у шлюбі. На Заході його не збираються святкувати майже 40% опитаних, серед тих, хто розлучений, або не одружений таких - 35-36%.

Результати показали, що 56% опитаних вважають, що нерівність між жінками і чоловіками в Україні є рідкісним явищем. Водночас 35% переконані, що вони досить поширені.

Говорячи про можливості кар'єрного росту в Україні близько половини опитаних вважають, що як для чоловіків, так і жінок вони однакові. Незважаючи на це, третина переконана, що у чоловіків в цій сфері є переваги щодо жінок такої думки дотримуються лише 12%.

Зате по оплаті праці, 45% вважають, що в українських чоловіків тут більше можливостей. 43% говорять про рівні можливості обох статей, тільки про жінок - 7%. Щодо можливостей в політиці, то більшість (54%) говорить про кращих можливостях для чоловіків, 37% - обох статей, тільки 6% - для жінок.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 27-28 лютого 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна зарплата жінок в IV кварталі 2020 року становить 11 558 грн (81,4% від зарплати чоловіків).

За даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. Міжнародний жіночий день є улюбленим для 40% українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України опросПраздники
Читайте також
Як ставляться українці до Росії, а росіяни до України: дані двох опитувань
Як працюватимуть банки 8 березня: НБУ роз'яснив графік роботи
Прогноз погоди