Святкувати 8 березня цього року мають намір майже 70% українців

За даними опитування, більш значущим цей день є для жителів Півдня і Сходу, і тих, хто перебуває у шлюбі. На Заході його не збираються святкувати майже 40% опитаних, серед тих, хто розлучений, або не одружений таких - 35-36%.

Результати показали, що 56% опитаних вважають, що нерівність між жінками і чоловіками в Україні є рідкісним явищем. Водночас 35% переконані, що вони досить поширені.

Говорячи про можливості кар'єрного росту в Україні близько половини опитаних вважають, що як для чоловіків, так і жінок вони однакові. Незважаючи на це, третина переконана, що у чоловіків в цій сфері є переваги щодо жінок такої думки дотримуються лише 12%.

Зате по оплаті праці, 45% вважають, що в українських чоловіків тут більше можливостей. 43% говорять про рівні можливості обох статей, тільки про жінок - 7%. Щодо можливостей в політиці, то більшість (54%) говорить про кращих можливостях для чоловіків, 37% - обох статей, тільки 6% - для жінок.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 27-28 лютого 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,5%.