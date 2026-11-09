Прайс-кэпы уже влияют на поведение энергорынка, - ICC Ukraine

Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) повторно обратился в НКРЭКУ с призывом установить максимальные прайс-кепы на организованных сегментах рынка электроэнергии на уровне 18 000 грн/МВт·ч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.
Предложенные Регулятором максимальные предельные цены составляют 15 000 грн/МВт·ч на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке и 17 000 грн/МВт·ч - на балансирующем рынке.
В ICC Ukraine считают, что повторное рассмотрение вопроса после существенного колебания цен еще раз показывает нецелесообразность длительной фиксации административного ценового предела.
"На практике же приближение фактических рыночных цен к установленным прайс-кэпам означает, что ценовая граница начинает оказывать непосредственное влияние на поведение участников рынка", - говорится в обращении.
Отдельный риск касается импорта. Если электроэнергия в соседних странах ЕС стоит дороже максимально допустимой цены в Украине, наличие технических возможностей для трансграничной торговли еще не означает, что ресурс фактически поступит на украинский рынок.
"Импортер не может системно покупать ресурс дороже, чем может его реализовать", - подчеркивают в ICC Ukraine.
В организации также отмечают, что административное ограничение цены повышает регуляторные риски инвестиций в газопоршневые, газотурбинные, когенерационные установки и системы накопления. Отдельно пересмотр подхода к прайс-кепам важен для дальнейшей коммерческой интеграции Украины с энергорынком ЕС и будущего market coupling.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также повторно призвала НКРЭКУ установить экономически обоснованные прайс-кепы. В ЕБА отмечали, что действующие ценовые ограничения могут сдерживать коммерческий импорт из ЕС, развитие нового маневрового поколения и привлечение частных инвестиций.
Ранее мы писали о том, что Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кэпы накануне отопительного сезона.