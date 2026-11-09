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Прайс-кэпы уже влияют на поведение энергорынка, - ICC Ukraine

16:37 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Сергей Новиков
Прайс-кэпы уже влияют на поведение энергорынка (фото: Getty Images)

Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) повторно обратился в НКРЭКУ с призывом установить максимальные прайс-кепы на организованных сегментах рынка электроэнергии на уровне 18 000 грн/МВт·ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.

Предложенные Регулятором максимальные предельные цены составляют 15 000 грн/МВт·ч на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке и 17 000 грн/МВт·ч - на балансирующем рынке.

В ICC Ukraine считают, что повторное рассмотрение вопроса после существенного колебания цен еще раз показывает нецелесообразность длительной фиксации административного ценового предела.

"На практике же приближение фактических рыночных цен к установленным прайс-кэпам означает, что ценовая граница начинает оказывать непосредственное влияние на поведение участников рынка", - говорится в обращении.

Отдельный риск касается импорта. Если электроэнергия в соседних странах ЕС стоит дороже максимально допустимой цены в Украине, наличие технических возможностей для трансграничной торговли еще не означает, что ресурс фактически поступит на украинский рынок.

"Импортер не может системно покупать ресурс дороже, чем может его реализовать", - подчеркивают в ICC Ukraine.

В организации также отмечают, что административное ограничение цены повышает регуляторные риски инвестиций в газопоршневые, газотурбинные, когенерационные установки и системы накопления. Отдельно пересмотр подхода к прайс-кепам важен для дальнейшей коммерческой интеграции Украины с энергорынком ЕС и будущего market coupling.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также повторно призвала НКРЭКУ установить экономически обоснованные прайс-кепы. В ЕБА отмечали, что действующие ценовые ограничения могут сдерживать коммерческий импорт из ЕС, развитие нового маневрового поколения и привлечение частных инвестиций.

Ранее мы писали о том, что Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кэпы накануне отопительного сезона.

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