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Прайс-кэпы сдерживают потенциал импорта электроэнергии из ЕС, - эксперт

Пятница 27 декабря 2024 17:08
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Прайс-кэпы сдерживают потенциал импорта электроэнергии из ЕС, - эксперт Фото: прайс-кэпы сдерживают потенциал импорта электроэнергии из ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В декабре Европейский Союз расширил возможности Украины по импорту электроэнергии, увеличив лимит с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Однако, полное использование этого потенциала сдерживается внутренними регуляторными механизмами, в частности прайс-кэпами.

Об этом заявил эксперт DiXi Group Богдан Серебренников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"Увеличивать импорт мешает уровень прайс-кепов, установленный НКРЭКУ", - отмечает Серебренников.

По словам эксперта, больше всего Украина импортирует из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. В частности, 23 декабря импорт составил более 9 ГВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 ГВт.

Однако ситуация осложняется зимой, когда цены на европейских рынках растут. В морозные дни цены в Европе повышаются, и импорт оттуда становится невыгоден трейдерам, объясняет Серебренников. Например, 12 декабря в Украине электроэнергия стоила €142 за 1 МВт-ч, а в соседних европейских странах - 162-360 евро.

Ранее Вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты Александр Трохимец заявил, что ценовые ограничения, введенные для регулирования рынка, уже давно стали препятствием для нормального функционирования энергетической системы.

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