Прайс-кэпы искусственно ограничивают импорт электроэнергии из Европы, - эксперт

Действующие прайс-кэпы могут помешать Украине покупать электроэнергию в других странах Европы именно в периоды дефицита.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил Александр Прилепов, главный юрисконсульт отдела регуляторного обеспечения АО "Энергетическая компания Украины".
Речь идет об установленной государством максимальной цене, выше которой электроэнергия на соответствующих сегментах рынка не продается.
По его словам, если рыночная цена электроэнергии за границей превышает украинский прайс-кэп, коммерчески завести этот ресурс в Украину становится сложнее. В случае роста дефицита альтернативой может стать ограничение потребления или более дорогая аварийная помощь.
"Мы выступаем за отмену предельных цен на РДН, ВДР и на балансирующем рынке, поскольку прайс-кэпы они искусственно ограничивают возможности коммерческого импорта из соседних стран. А при росте дефицита придется отключать потребителей или привлекать аварийную помощь, цена которой значительно выше рыночной", - отметил Прилепов.
Он считает, что без ценового потолка рынок сможет привлекать больше необходимой электроэнергии, а ее стоимость будет определяться соотношением спроса и предложения. Отмена прайс-кэпов, по его словам, также необходима для дальнейшей интеграции украинского рынка с европейским.
"А в то же время отмена прайс-кэпов будет способствовать насыщению рынка необходимым ресурсом по стоимости, которая будет формироваться в соответствии с спросом и предложением", - подчеркнул Прилепов.
Ранее вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец заявил, что низкий уровень прайс-кэпов может ограничить возможности Украины привлекать импорт и маневровую генерацию именно в часы дефицита электроэнергии.
Напомним, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кэпы в преддверии отопительного сезона.