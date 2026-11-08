Прайс-кэпы могут помешать импорту электроэнергии из ЕС зимой, - эксперт
Действующие ценовые ограничения могут снова ограничить импорт электроэнергии из ЕС в случае зимнего дефицита, поэтому Украине следует перейти к европейской методологии определения предельных цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.
По его словам, из-за искусственно ограниченных цен на украинском рынке поставки более дорогой электроэнергии из Европы могут терять коммерческий смысл даже при наличии физических возможностей для импорта.
"То есть надо изменить прайс-кэпы, в конце концов перейти на европейскую методологию определения прайс-кэпов, поскольку на сегодня такая ситуация у нас возникает и может зимой также возникнуть, как в прошлом году, между прочим, когда у нас огромный дефицит электрической энергии, а мы не можем ее получать из-за искусственных барьеров, которые создало НКРЭКУ этими прайс-кепами", - заявил Омельченко..
Он подчеркнул, что пересмотр прайс-кэпов не означает автоматического повышения цен на электроэнергию для населения. Речь идет, прежде всего, об условиях работы рынка и возможности промышленных потребителей получать необходимый ресурс.
"Тут же не идет речь о бытовом потребителе. Для бытового потребителя остается та же цена", - пояснил Омельченко.
Ситуация с прайс-кэпами в Украине
Как сообщалось, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы (предельные цены) на краткосрочных сегментах рынка в январе 2026 года.
По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные пересечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов РФ.
Напомним, эксперт энергетического рынка Владимир Галущак подчеркнул, что снижение прайс-кепов на рынке электроэнергии может повлиять на объемы импорта и создать дополнительные риски для энергосистемы в периоды дефицита.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация повторно призвала НКРЭКУ установить экономически обоснованные прайс-кэпы. В ЕБА отмечали, что действующие ценовые ограничения могут сдерживать коммерческий импорт из ЕС, развитие нового маневрового поколения и привлечение частных инвестиций.