Прайс-кэпы могут помешать импорту электроэнергии из ЕС зимой, - эксперт

По его словам, из-за искусственно ограниченных цен на украинском рынке поставки более дорогой электроэнергии из Европы могут терять коммерческий смысл даже при наличии физических возможностей для импорта.

"То есть надо изменить прайс-кэпы, в конце концов перейти на европейскую методологию определения прайс-кэпов, поскольку на сегодня такая ситуация у нас возникает и может зимой также возникнуть, как в прошлом году, между прочим, когда у нас огромный дефицит электрической энергии, а мы не можем ее получать из-за искусственных барьеров, которые создало НКРЭКУ этими прайс-кепами", - заявил Омельченко..

Он подчеркнул, что пересмотр прайс-кэпов не означает автоматического повышения цен на электроэнергию для населения. Речь идет, прежде всего, об условиях работы рынка и возможности промышленных потребителей получать необходимый ресурс.



"Тут же не идет речь о бытовом потребителе. Для бытового потребителя остается та же цена", - пояснил Омельченко.