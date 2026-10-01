Прайс-кепы могут ограничить импорт электроэнергии зимой: в ІСС назвали решение

Действующий уровень прайс-кепов может ограничить возможность Украины привлекать импорт и маневровую генерацию именно в часы дефицита электроэнергии. Максимальный ценовой предел целесообразно повысить до 18 000 грн/МВт·ч.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram-канале вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

Что известно о новых прайс-кепах

По словам эксперта, НКРЭКУ 24 сентября обнародовала проект постановления о предельных ценах на рынке электроэнергии.

Для рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка предлагается максимальный прайс-кеп 15 000 грн/мВт·ч.

Напомним, прайс-кеп - это ценовой "потолок", выше которого продавать электроэнергию на соответствующем сегменте рынка нельзя.

Почему импорт электроэнергии может стать невыгодным

Как считает Трохимец, проблема такого ограничения особенно проявляется зимой: если электроэнергия в соседних странах ЕС будет стоить дороже разрешенного в Украине максимума, ее импорт может потерять экономический смысл именно тогда, когда украинской энергосистеме не будет недостатка в собственной генерации.

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"То есть электроэнергия физически будет рядом, трансграничное пересечение будет, потребность будет - а завести ее в Украину нормально мы не сможем из-за ограничений, которые сами себе установили", - отметили в ІСС.

Влияние на генерацию

Ценовые ограничения, по мнению эксперта, влияют и на газовую распределенную генерацию. Такие станции могут быстро увеличивать производство в часы дефицита, однако из-за высокой себестоимости действующих прайс-кепов их работа в отдельные часы может быть экономически невыгодной.

"Уровень верхнего прайс-кепа 18 000 грн/МВт·ч выглядит значительно более адекватным компромиссом. Он не отменяет регулирования и не означает, что электроэнергия автоматически будет стоить 18 тысяч. Но такой предел оставляет пространство для маневровой генерации, для импорта в часы дефицита и для нормального ценового сигнала рынка", - подчеркнул Трохимец.

Он также обратил внимание, что в условиях постоянных российских атак энергокомпаниям необходимо иметь возможность непрерывно финансировать аварийные ремонты и восстановление поврежденных энергообъектов, а регуляторные ограничения не должны дополнительно усложнять работу энергорынка.