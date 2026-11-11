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Прайс-кэпы должны оставлять производителям электроэнергии ресурс для восстановления после атак, - ФРУТЭК

19:49 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Юлия Бойко
Прайс-кэпы должны оставлять производителям электроэнергии ресурс для восстановления (фото: Getty Images)

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРУТЭК) повторно призвала НКРЭКУ повысить максимальные прайс-кэпы по меньшей мере до 18 000 грн/МВтч, чтобы ценовые ограничения учитывали реальные условия работы генерации во время отопительного сезона и постоянных российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.

В ФРУТЭК отмечают, что тепловая генерация остается одним из наиболее пораженных сегментов энергетики, в то же время она покрывает пиковые нагрузки, реагирует на дефицит мощности и компенсирует выбытие других генерирующих объектов.

Скорость восстановления поврежденного оборудования зависит от доступности комплектующих, материалов и финансовой возможности компаний поддерживать необходимые резервы.

"В период, когда энергосистема ежедневно работает под риском новых повреждений, регуляторные решения должны обеспечивать максимальную готовность доступной генерации", - говорится в обращении.

Федерация также обращает внимание на растущую роль газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок, необходимых для покрытия дефицита и быстрой балансировки системы. Их себестоимость напрямую зависит от стоимости природного газа, что также должно учитываться при определении предельных цен.

"Учитывая это, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины повторно просит НКРЭКУ установить максимальный уровень предельных цен на организованных сегментах рынка электрической энергии хотя бы на уровне 18 000 грн/МВт·ч", - отмечается в обращении.

Как сообщалось, ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кэпы в преддверии отопительного сезона.

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