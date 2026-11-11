Прайс-кэпы должны оставлять производителям электроэнергии ресурс для восстановления после атак, - ФРУТЭК

В ФРУТЭК отмечают, что тепловая генерация остается одним из наиболее пораженных сегментов энергетики, в то же время она покрывает пиковые нагрузки, реагирует на дефицит мощности и компенсирует выбытие других генерирующих объектов.

Скорость восстановления поврежденного оборудования зависит от доступности комплектующих, материалов и финансовой возможности компаний поддерживать необходимые резервы.



"В период, когда энергосистема ежедневно работает под риском новых повреждений, регуляторные решения должны обеспечивать максимальную готовность доступной генерации", - говорится в обращении.



Федерация также обращает внимание на растущую роль газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок, необходимых для покрытия дефицита и быстрой балансировки системы. Их себестоимость напрямую зависит от стоимости природного газа, что также должно учитываться при определении предельных цен.



"Учитывая это, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины повторно просит НКРЭКУ установить максимальный уровень предельных цен на организованных сегментах рынка электрической энергии хотя бы на уровне 18 000 грн/МВт·ч", - отмечается в обращении.