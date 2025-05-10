Прайс-кэпы не позволяют трейдерам завозить достаточно электроэнергии из Европы, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Сергея Нагорняка.

По его словам, зимой критически важную роль сыграла бесперебойная работа АЭС. Впрочем, в летний период часть энергоблоков будет остановлена на регламентные работы. По мнению депутата, возобновляемые источники не могут обеспечить стабильную генерацию в вечернее время, когда потребление растет.

"Солнечные электростанции работают с утра и до пяти-шести часов вечера. [...] А в вечерние часы, когда мы будем включать кондиционеры, солнце уже не "работает", - пояснил он.

Основным инструментом балансировки должен стать импорт. Однако, по словам Нагорняка, прайс-кэпы мешают трейдерам эффективно работать на рынке.

"Регулятором у нас установлены, так называемые, прайс-кэпы - цена, выше которой трейдер не имеет права продавать электроэнергию потребителю. А в пиковые часы в Европе цена поднимается", - отметил депутат.

По его мнению, регулятор должен повысить ценовые ограничения, чтобы трейдеры могли завозить больше электроэнергии.

"Регулятору нужно поднять соответствующие прайс-кэпы и дать возможность трейдерам покупать электроэнергию и продавать ее в рынок, чтобы насытить энергосистему", отметил он.

Ранее директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская отмечала, что прайс-кэпы снижают привлекательность расширения частной генерации для продажи в сеть и сдерживают развитие распределенной энергетики.