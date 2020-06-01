Праймеріз і 5 можливих кандидатів: як в СН готуються до виборів у Києві

У партії "Слуга народу" хочуть визначитися зі своїм кандидатом на посаду мера Києва протягом найближчих двох-трьох тижнів. Для визначення кандидата партія планує провести праймеріз.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в керівництві політсили.

За словами співрозмовника, праймеріз, швидше за все, пройдуть у декількох форматах: голосування серед народних депутатів від СН, міська конференція президентської партії, на якій можуть пройти дебати між кандидатами. Також до уваги будуть братися дані закритих соцопитувань щодо потенційних кандидатів, а від онлайн-голосування напевно відмовляться.

"Фактично, всі виступають проти будь-яких онлайн-голосувалок, тому що відразу з'являться боти, накрутки, куплені голоси і так далі", - сказав співрозмовник.

Як передбачається, в праймеріз будуть брати участь народні депутати від СН Микола Тищенко, Олександр Дубинський і Олександр Качура, не виключена й участь головного санітарного лікаря Віктора Ляшка - але, за інформацією видання, з його висуненням питання остаточно не вирішене.

Ще один депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, який раніше також оголосив про участь у київських праймеріз, був підтриманий пропрезидентською фракцією на вакантну посаду міністра культури. Але, за інформацією видання, прямого зв'язку між його участю в праймеріз і ймовірним призначенням головою Мінкульту немає.

"Зараз головне завдання - спокійно провести праймеріз, закінчити всі ці конфлікти навколо київських виборів, які б'ють по всім нам: по фракції, і по партії, по іміджу влади в цілому", - зазначило джерело в керівництві "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше чинний голова столиці Віталій Кличко оголосив про намір йти втретє на вибори мера Києва, але офіційну заяву він зробить пізніше.

Крім того, можливість балотування на посаду мера Києва прокоментував відомий телеведучий Сергій Притула.