Правляча партія Японії розраховує на сильні результати виборів після вбивства Абе, - Reuters

Японці в неділю беруть участь у виборах до верхньої палати, на яких керівна Ліберально-демократична партія (ЛДП) може отримати сплеск підтримки на тлі вбивства колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Абе, Сучасний лідер Японії, який керував найдовше за всіх інших політиків, що займають цей пост, був убитий в п'ятницю під час виступу на підтримку місцевого кандидата в західному місті Нара. Це вбивство в країні засуджують як напад на саму демократію.

Вибори на місцях зазвичай сприймаються як перевірка позицій стосовно чинного уряду, і останні опитування громадської думки вже вказали на високі показники керівного блоку на чолі з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, який вважається протеже Абе.

Поки Країна сумує, і ЛДП, і її молодший партнер по коаліції, Консервативна партія "Нова Комейто" можуть виграти від потенційної хвилі симпатій, вважають політологи.

"Керівна коаліція ЛДП - Комейто вже була на шляху до міцної перемоги, - сказав Джеймс Брейді з компанії Teneo, на якого посилається інформагентство. - Хвиля симпатій зараз може підвищити перевагу"»

У п'ятницю після вбивства Абе агітацію припинили, але політики відновили передвиборчу діяльність в суботу.

Коли Кісіда з'явився на агітаційному заході в місті на південний захід від Токіо, присутність поліції було посилено, і на місці встановили сканер для виявлення металу - незвичайна міра безпеки в Японії.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку (22:00 GMT в суботу) і закриються о 20:00. (11:00 GMT). ЗМІ повідомляють, що зараз проголосували 15,3% виборців.

Сильний результат на виборах міг би допомогти Кісіді зміцнити своє правління, давши колишньому банкіру з Хіросіми шанс здійснити свої цілі щодо збільшення витрат на оборону.

Нагадаємо, вбивство сталося під час передвиборчого мітингу 8 липня.

Тецуя Ямагамі - колишній моряк японських Сил самооборони - вистрілив політику в спину. На допиті він говорив, що спочатку планував убити главу релігійної організації, якого звинувачував у фінансових труднощах своєї сім'ї. Тецуя Ямагамі вирішив вбити пана Абе, тому, що вважав його причетним до цієї організації.