Правозахисник назвав підозру Порошенку політичною справою

"32-сторінкова підозра про події 2014-2015 років починається з розлогої розповіді про створення ООН у 1945 році. У підозрі приділяється три сторінки тексту установчим документам ООН, які не мають жодного стосунку до предмету кримінального провадження. Подальші 13 сторінок описують історію російської агресій в Україні, мету і завдання "Л/ДНР", цитується Конституція, нормативні акти прийняті у зв'язку із збройною агресією Росії. Понад 50% тексту в підозрі, який або не має жодного відношення до справи, або має опосередковане відношення, вже викликає сумніви у її обґрунтованості", - зауважує Захаров.

За його словами, у підозрі не присвячено жодного абзацу обґрунтуванню наявності прямого умислу на скоєння державної зради в діях Порошенка.

Також правозахисник зазначає: в підозрі не наведено жодної аргументації на користь того, що метою Порошенка була державна зрада та сприяння тероризму, а не державницька позиція, спрямована на забезпечення України теплом та електроенергією.

"Потрібно звернути увагу, що підозрі не вистачає конкретики. Найбільш вживані слова у тексті підозри після слова "Порошенко" - це слова "невідомо" та "не встановлено". Зокрема, постійно згадується: "у невідомий час", "в невідомому місці", "невстановлені обставини", "невстановлені особи" тощо, немає жодної конкретної дати", - пише Захаров.

Захаров також наголошує, що справа проти Порошенка має ознаки політичного переслідування.

"Такими мотивами є: ліквідація основних опозиційних кандидатів на пост наступного президента України, недопущення опозиційної непровладної риторики та реалізація передвиборних обіцянок чинної влади та підвищення її політичного рейтингу. ЄСПЛ вже визнавав порушення прав людини при кримінальному переслідуванні опозиційних діячів в Україні, зокрема у справах "Тимошенко проти України" та "Луценко проти України", - нагадав Захаров події часів Януковича.

"Підсумовуючи, слідство на нашу думку, не обґрунтувало підозру на вчинення державної зради та сприяння діяльності терористичної організації, оскільки не навело жодних аргументів щодо наявності умислу Петра Порошенка на скоєння цих дій", - резюмує Захаров.