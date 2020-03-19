У правовому комітеті Ради розповіли, чому звільнили Рябошапку

Верховна рада України звільнила Руслана Рябошапку з посади генпрокурора, оскільки не виправдав надану йому довіру. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

Костін відзначив, що Рябошапка прийшов до Генпрокуратури з посади заступника голови Офісу президента, на якій він курирував питання, пов'язані з правоохоронною діяльністю та судовою системою.

"Він брав безпосередню участь у підготовці відповідних законопроектів. Є моменти, за якими був виданий серйозний карт-бланш, проте я, щиро скажу, результату не побачив. І, скажу чесно, через 6 місяців, я не побачив і "світла в кінці тунелю", - зазначив Костін.

При цьому він уточнив, що, як правило, невдача - це результат діяльності команд або цілих інституцій, але завжди є конкретна людина, яка несе відповідальність за роботу інституції, в тому числі політичну.

"Крім того, ця відставка - сигнал для багатьох інших керівників, що у суспільства немає часу чекати. Люди мають бачити, що в прокуратурі не тільки відбувається чергова реформа, але одночасно і виконується основна, кримінально-процесуальна функція прокуратури, і є результат", - додав нардеп.

Нагадаємо, 5 березня Рада висловила недовіру Рябошапці. До цього президент Володимир Зеленський заявив, що чиновники, які не можуть забезпечити результати, не повинні займати свої посади.

Після звільнення Рябошапки генпрокурором України вперше стала жінка. Офіс генпрокурора очолює Ірина Венедиктова.