Правоохоронцям підвищать зарплати з лютого 2022 року, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський анонсував підвищення зарплат правоохоронцям з лютого 2022 року. З них 1 млрд гривень отримає Національна поліція.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в Facebook.
За словами міністра, через те, що в бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувалися точково, за рахунок ковидного фонду, в держбюджеті на 2022 рік передбачається підвищення зарплати правоохоронцям.
"Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% вже з 1 лютого", - написав Денис Монастирський.
Він зазначив, що підвищення виплат стосується не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.
"Зазначимо, кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалося отримати завдяки спецоперації "Акциз". Вона за моїм дорученням розпочата проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року", - уточнив глава МВС.
Він додав, що за листопад-грудень 2021 року це забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд гривень.
Глава МВС додав, що з лютого 2022 року буде відновлено право поліцейських і рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.
Нагадаємо, 30 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищенні мінімальної зарплати військовослужбовцям. Крім того, Кабінету Міністрів доручено вдосконалити систему грошового забезпечення військових.