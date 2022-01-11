Правоохоронцям підвищать зарплати з лютого 2022 року, - Монастирський

За словами міністра, через те, що в бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувалися точково, за рахунок ковидного фонду, в держбюджеті на 2022 рік передбачається підвищення зарплати правоохоронцям.

"Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% вже з 1 лютого", - написав Денис Монастирський.

Він зазначив, що підвищення виплат стосується не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

"Зазначимо, кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалося отримати завдяки спецоперації "Акциз". Вона за моїм дорученням розпочата проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року", - уточнив глава МВС.

Він додав, що за листопад-грудень 2021 року це забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд гривень.

Глава МВС додав, що з лютого 2022 року буде відновлено право поліцейських і рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.