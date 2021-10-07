Правоохоронний комітет Ради підтримав законопроект про посилення відповідальності за незаконне будівництво

Законопроєкт, який є заключним у реалізації реформи містобудування, народні депутати проголосували на засіданні комітету 6 жовтня.

Зокрема, законопроєкт доповнює норми Кримінального кодексу у частині самовільного зайняття земельної ділянки та самочинного будівництва.

Так, посилена відповідальність за незаконне захоплення земель історико-культурного призначення, а також за самовільне будівництво, яке ведеться з порушенням цільового призначення ділянки. Водночас, незаконне будівництво, що призвело до тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, пропонується карати позбавленням волі на термін від трьох до п’яти років.

“Ми внесли зміни в багато статей чинного законодавства та додали нову, 197-2 статтю. Вона передбачає кримінальну відповідальність за незаконне будівництво, у тому числі без ознак самовільного захоплення земельної ділянки, якщо такі дії призвели чи могли призвести до особливо тяжких наслідків. Важливо, що відповідальність за самовільне захоплення земельних ділянок історико-культурного значення буде також посилена, що особливо актуально для сучасної України”, - розповіла Шуляк.

Документ також запроваджує механізм тимчасового арешту об’єктів незаконного будівництва. Завданням такого арешту об’єктів є унеможливлення їх подальшої експлуатації. Його здійснюватимуть посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування.

Були також вдосконалені норми про відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів, бланків чи їх збут. Внесення таких документів до електронної системи в сфері будівництва, яка буде основною платформою для отримання документів на будівництво та експлуатацію, може призвести до обмеження волі терміном до трьох років, або штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.